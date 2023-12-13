ФБР заявило о возросшей угрозе насилия в США в праздники из-за конфликта Израиля и ХАМАС

Публичные собрания в этот период "могут стать удобной мишенью для тех, кто настроен на насилие в отношении еврейской, христианской, мусульманской и арабской общин", отметили в ведомстве

ВАШИНГТОН, 13 декабря. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований США совместно с Министерством внутренней безопасности и Национальным центром кибербезопасности предупредило о возросшей угрозе насилия в Соединенных Штатах в период зимних праздников на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Как указано в совместном заявлении ведомств, "сохраняющаяся напряженность, связанная с конфликтом Израиля и [палестинского радикального движения] ХАМАС, возможно, повышает угрозу насилия со стороны одиночных субъектов, направленного на крупные публичные собрания в зимний период". Это касается, как уточняют ведомства, праздничных новогодних и религиозных мероприятий. "Такие собрания могут стать удобной мишенью для тех, кто настроен на насилие в отношении еврейской, христианской, мусульманской и арабской общин", - отмечается в документе.

В США с 7 октября наблюдается рост числа сообщений о возможных преступлениях на почве ненависти и числа угроз о взрывах бомб или применении огнестрельного оружия в синагогах, сообщают ведомства.

Власти страны рекомендуют сохранять бдительность и сообщать о любых угрозах и подозрительной деятельности в правоохранительные органы.