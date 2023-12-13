Боррель призвал прекратить огонь в Газе согласно резолюции ГА ООН

Генеральная Ассамблея ООН призывает палестинское движение ХАМАС и Израиль немедленно сложить оружие

БРЮССЕЛЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель призвал палестинское движение ХАМАС и Израиль выполнить резолюцию Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН, в которой содержится требование о прекращении огня в секторе Газа.

"Генеральная Ассамблея ООН заняла четкую позицию, выступив за немедленное гуманитарное прекращение огня в [секторе] Газа", - написал Боррель в социальной сети X (ранее Twitter). "Я призываю стороны выполнить эту резолюцию", - добавил он.

Генассамблея ООН проголосовала во вторник за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции с требованием о немедленном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта. За документ проголосовали 153 государства, в том числе Россия. Против высказались 10 стран, в числе которых Израиль и США. Воздержались от голосования 23 государства, включая Великобританию, Германию и Украину. При этом ГА ООН отклонила американскую поправку с требованием осуждения ХАМАС. Кроме того, была отклонена поправка Австрии с уточнением о том, что заложники удерживаются ХАМАС и другими группировками.