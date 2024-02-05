СМИ: госсекретарь США прибыл с рабочим визитом в Саудовскую Аравию

По данным телеканала "Аль-Ихбария", Энтони Блинкен обсудит палестино-израильский конфликт в рамках своего турне по странам Ближнего Востока

ДУБАЙ, 5 февраля. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Эр-Рияд для обсуждения палестино-израильского конфликта в рамках своего турне по странам Ближнего Востока. Об этом сообщил телеканал "Аль-Ихбария".

Турне госсекретаря, в ходе которого он посетит Саудовскую Аравию, Египет, Катар, Израиль, а также Западный берег реки Иордан, продлится до 8 февраля. Блинкен, согласно заявлению Госдепартамента, намерен "продолжить дипломатические усилия по достижению соглашения, которое обеспечило бы освобождение всех заложников", удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС, а также установление гуманитарной паузы в боях для доставки помощи в сектор Газа.