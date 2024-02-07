СМИ: по меньшей мере пять человек пострадали в Хомсе при обстреле ВС Израиля

По сведениям радиостанции Sham FM, также произошло обрушение жилого здания

БЕЙРУТ, 7 февраля. /ТАСС/. Жилой дом попал под обстрел израильских ВС в сирийском городе Хомс. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

По ее сведениям, произошло обрушение здания, были повреждены несколько расположенных по соседству жилых строений. В результате пострадали по меньшей мере пятеро местных жителей.

Ранее газета Al Watan информировала о нанесении израильскими силами ударов по районам в центральной части Сирии. По информации издания, несколько выпущенных израильскими военными ракет были сбиты системами ПВО арабской республики. Часть снарядов упала в городе Хомс и его окрестностях, спровоцировав разрушения и пожары.