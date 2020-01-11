В МАУ заявили, что оснований для отмены рейса из Тегерана не было

КИЕВ, 11 января. /ТАСС/. Полет украинского Boeing, осуществлявшего рейс из Ирана на Украину и сбитый спустя несколько минут после взлета, был разрешен авиаслужбами. Это следует из заявления директора компании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) Евгения Дыхне в субботу на брифинге.

"На момент вылета из аэропорта "Борисполь" (Киев) о возможных угрозах у авиакомпании не было данных [о запрете рейса]. На момент вылета из аэропорта Тегерана тоже никакой информации не было, никаких решений со стороны ответственных администраций не было доведено нам", - сказал Дыхне, тем самым подтвердив, что полет был разрешен авиаслужбами.

Он также опроверг информацию иранской стороны о том, что экипаж украинского "Боинга" не выходил на связь с диспетчером после вылета из аэропорта Тегерана. "После взлета вышли на связь, а не так, как говорили иранцы. Спокойно доложили о взлете и получили разрешение. Действовали строго по информации диспетчера", - подчеркнул Дыхне и добавил, что подобные факты "сложно скрыть".

По словам директора компании, у наземных служб "остались переговоры экипажа, которые докажут правильность его действий". "Никаких отклонений от маршрута, о которых кто-то хочет намекнуть, не было", - добавил вице-президент МАУ Игорь Сосновский.

Задержку рейса Дыхне пояснил "очень простой штатной ситуацией", поскольку было очень большое количество багажа и ручной клади. "Соответственно, командир корабля, определив взлетную массу самолета и увидев несоответствие, принял решение и дал команду разгрузить определенное количество багажа из багажника авиалайнера", - сказал Дыхне.

Он сообщил также, что тела погибших в Иране украинских граждан во время катастрофы Boeing будут привезены на родину техническим бортом, который доставил в Тегеран госкомиссию для расследования инцидента. Как уточнил Сосновский, это возможно до 8 февраля. "Согласно правилам расследования происшествий, сторона, которая проводит расследование - в данном случае это Иран, - должна предоставить предварительный отчет в течение 30 дней, то есть до 8 февраля", - отметил он, добавив, что к этому времени должна закончиться миссия украинской госкомиссии в Иране.

Руководство МАУ сообщило, что вопрос компенсации украинской стороне будет предметом межправительственных переговоров.

8 января Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины" потерпел крушение через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек: граждане Афганистана, Германии, Ирана, Канады и Украины, а также подданные Великобритании и Швеции. В субботу генеральный штаб ВС Ирана распространил заявление, в котором признал, что самолет был сбит по ошибке.