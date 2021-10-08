От обаятельного вора до президента СССР: главные роли Леонида Куравлева

Родители Леонида Вячеславовича были самыми простыми советскими людьми: папа — слесарь, мама — парикмахер. В школе он учился плохо, не любил точные науки, его тянуло на творчество, и, как мы знаем теперь, не зря — именно во ВГИКе родилась будущая звезда советского кинематографа, один из самых харизматичных и любимых всеми актеров. Куравлев дебютировал в кино в 1958 году в фильме Андрея Тарковского и Александра Гордона "Сегодня увольнения не будет…", где сыграл небольшую роль солдата. Также актер работал на картинах Василия Шукшина и Михаила Швейцера (с последним у них завяжется крепкая дружба, а режиссер еще не раз пригласит Куравлева к себе на площадку). За свою карьеру он снялся в десятках фильмов, работал с Леонидом Гайдаем, Александром Миттой, Станиславом Говорухиным, Владимиром Меньшовым. У него выходило по несколько больших картин в год, сам Куравлев мог сниматься в нескольких проектах параллельно, будто бы стараясь ничего не упустить и никому не отказать. С развалом Советского Союза Леонид Вячеславович продолжил работать, в отличие от многих больших артистов в то время, и остается активным по сей день. Актерский диапазон Куравлева огромен: от совсем небольших, характерных ролей, как, например, в фильме "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди", где он сыграл самого Горбачева, до сложных трагикомических и драматических работ, как в лентах "Ты — мне, я — тебе" и "Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо". Сегодня в честь дня рождения мастера мы вспоминаем его пять больших ролей. "Золотой теленок" (1968) Режиссер — Михаил Швейцер

В этом фильме, первой, кстати, экранизации романа Ильфа и Петрова, Куравлев сыграл мошенника Шуру Балаганова, а его напарниками по площадке стали Сергей Юрский (Остап Бендер) и Зиновий Гердт (Михаил Паниковский). Швейцер задумал эту экранизацию еще в начале 60-х, но никак не мог добиться разрешения: считалось, что режиссеру, который до этого занимался серьезным кино и снимал фильмы по произведениям русских классиков, не престижно заниматься легкомысленными комедиями. Но Швейцеру все-таки удалось убедить худсовет в том, что книга не так проста, как кажется, и спустя пять лет уговоров он получил разрешение на съемки. Режиссер без сомнений утвердил на одну из главных ролей Куравлева. Вместе с Юрским они уже работали со Швейцером в его предыдущем фильме "Время, вперед!", где мастерски сыграли вместе. При этом Куравлеву пришлось разрываться между двумя проектами. Параллельно он снимался в фильме "Вий", где играл совершенно другую по настроению роль — Хомы Брута. Благо съемки проходили в соседних павильонах "Мосфильма". "Иван Васильевич меняет профессию" (1973) Режиссер — Леонид Гайдай "Храните деньги в сберегательной кассе!" — советовал советским гражданам обаятельный вор Жорж Милославский в фильме "Иван Васильевич меняет профессию". Это, наверное, одна из самых любимых комедий советской (да и постсоветской) аудитории. Полная любви, юмора, доброты и приключений, картина стала одним из символов отечественного кинематографа, а благодаря блестящему актерскому составу и искрометному сценарию фразы оттуда сразу же пошли в народ. На роль Жоржа претендовал и Андрей Миронов, но худсовет все-таки выбрал Куравлева, и тот блестяще справился с задачей. Его актерский дуэт с Юрием Яковлевым стал настоящей бомбой. Они смогли очаровать даже зарубежную аудиторию. Например, на YouTube можно найти очень много разных роликов, где иностранцы в восхищении смотрят сцены из фильма. И еще один забавный факт: в сцене, где Милославский говорит по телефону, у Куравлева никак не получалось изобразить женский голос, поэтому его озвучила актриса Наталья Кустинская. "Афоня" (1975) Режиссер — Георгий Данелия Лирическую мелодраму Георгия Данелии про слесаря Афоню, который постоянно ищет, где бы ему выпить, можно назвать первым советским мамблкором. Главный герой ведет себя иногда не очень добропорядочно, обманывая клиентов или вымогая взятки. Тем не менее персонаж Куравлева не так прост. Он тоже в поисках простого человеческого счастья, мечтает об идиллической семье, жизни в деревне, а когда понимает, что, возможно, упустил свое счастье по собственной глупости, впадает в депрессию и у него опускаются руки.

Описание Съемки фильма "Афоня" © Анатолий Ковтун/ТАСС

Интересно, что в первоначальном варианте сценария хеппи-энда не было: девушка Катя, влюбленная в Афоню, кончала жизнь самоубийством. Но Данелия все-таки решил концовку пересмотреть и подарил главным персонажам встречу и намек на безоблачное будущее. На роль Афони, кстати, актера искали очень долго, на это место претендовали и Георгий Бурков, и Николай Караченцов, и Валерий Золотухин, и Владимир Высоцкий. Выбрали именно Куравлева. Данелия посчитал, что благодаря искренности и внутренней доброте актера зрители смогут проникнуться его персонажем и простят выпивохе Афоне то, что, пожалуй, не смогли бы простить никому. "Не может быть!" (1975) Режиссер — Леонид Гайдай

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