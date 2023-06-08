7 июня, 21:17

Фильм Бориса Хлебникова "Снегирь" выходит в широкий прокат

В основе сценария картины лежит роман Георгия Владимова "Три минуты молчания"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Новый фильм режиссера Бориса Хлебникова "Снегирь" вышел в российских кинотеатрах в четверг, сообщила пресс-служба кинокомпании СТВ.

В центре сюжета картины - команда рыболовного судна "Снегирь", частью которой становятся два новичка - Никита и Максим. В основе сценария, написанного Хлебниковым вместе с Наталией Мещаниновой, лежит роман Георгия Владимова "Три минуты молчания".

"У нас история о том, как двое салаг пытаются вписаться в команду, в сложный мужской мир, и у одного очень ловко и умело получается, а у второго, ну, - никак, хотя он хочет искренне. Невероятно было изучать это моряцкий мир, быт, и помимо всего прочего, здесь еще получилось сделать некий захватывающий экшен - корабль терпит крушение, идет шторм", - цитирует пресс-служба Мещанинову.

Роли в фильме исполнили Александр Робак, Тимофей Трибунцев, Макар Хлебников, Олег Савостюк, Сергей Наседкин, Анатолий Попов, Михаил Кремер и Владимир Лукяньчиков. "Снегирь" стал одной из последних картин с участием актера Евгения Сытого, умершего в 2022 году.

Ранее "Снегирь" стал фильмом открытия 45-го Московского международного кинофестиваля, а также фильмом-открытия кинофестиваля "Пример интонации" в Санкт-Петербурге. 

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