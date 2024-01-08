Названы лауреаты "Золотого глобуса - 2024"

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, назвала имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2023 года. 81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).
Лучший режиссер
- Кристофер Нолан ("Оппенгеймер")
Лучший сценарий
- "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)
Лучший драматический фильм
Лучший мюзикл или комедия
Лучший драматический сериал
Лучший комедийный сериал или мюзикл
- "Медведь"
Лучший минисериал или телефильм
- "Грызня"
Лучший фильм на иностранном языке
Лучшие женская и мужская роли в драме
- Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
- Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")
Лучшие актриса и актер второго плана в драме
- Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")
- Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер")
Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле
- Пол Джаматти ("Оставленные")
- Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")
Лучшие актриса и актер в драматическом сериале
- Сара Снук ("Наследники")
- Киран Калкин ("Наследники")
Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале
- Айо Эдебири ("Медведь")
- Джереми Аллен Уайт ("Медведь")
Лучшие актриса и актер в мини-сериале
- Стивен Ян ("Грызня")
- Али Вонг ("Грызня")
Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале
- Мэттью Макфэдиен ("Наследники")
- Элизабет Дебики ("Корона")
Лучший мультфильм
- "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки)
Лучшая песня
- "What Was I Made For?" ("Барби")
Лучший оригинальный саундтрек
- "Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон)