Названы лауреаты "Золотого глобуса - 2024"

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, назвала имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2023 года. 81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз (штат Калифорния).

Лучший режиссер

Лучший сценарий

"Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)

Лучший драматический фильм

Лучший мюзикл или комедия

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал или мюзикл

"Медведь"

Лучший минисериал или телефильм

"Грызня"

Лучший фильм на иностранном языке

Лучшие женская и мужская роли в драме

Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")

Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшие актриса и актер второго плана в драме

Давайн Джой Рэндольф ("Оставленные")

Роберт Дауни - младший ("Оппенгеймер")

Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле

Пол Джаматти ("Оставленные")

Эмма Стоун ("Бедные-несчастные")

Лучшие актриса и актер в драматическом сериале

Сара Снук ("Наследники")

Киран Калкин ("Наследники")

Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале

Айо Эдебири ("Медведь")

Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшие актриса и актер в мини-сериале

Стивен Ян ("Грызня")

Али Вонг ("Грызня")

Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале

Мэттью Макфэдиен ("Наследники")

Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший мультфильм

"Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки)

Лучшая песня

Лучший оригинальный саундтрек

"Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон)