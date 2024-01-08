8 января, 04:26
Статья

Названы лауреаты "Золотого глобуса - 2024"

AP Photo/ Matt Sayles
© AP Photo/ Matt Sayles

Ассоциация иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, назвала имена обладателей премии "Золотой глобус" по итогам 2023 года. 81-я церемония вручения наград прошла в отеле "Беверли-Хилтон" в Беверли-Хиллз (штат Калифорния). 

Лучший режиссер

Лучший сценарий

  • "Анатомия падения" (Жюстин Трие, Артур Арари)

Лучший драматический фильм

Лучший мюзикл или комедия

Лучший драматический сериал

Лучший комедийный сериал или мюзикл

  • "Медведь"

Лучший минисериал или телефильм

  • "Грызня"

Лучший фильм на иностранном языке

Лучшие женская и мужская роли в драме

  • Лили Гладстоун ("Убийцы цветочной луны")
  • Киллиан Мерфи ("Оппенгеймер")

Лучшие актриса и актер второго плана в драме

Лучшие женская и мужская роли в комедии или мюзикле

Лучшие актриса и актер в драматическом сериале

Лучшие актриса и актер в комедийном или музыкальном сериале

  • Айо Эдебири ("Медведь")
  • Джереми Аллен Уайт ("Медведь")

Лучшие актриса и актер в мини-сериале

  • Стивен Ян ("Грызня")
  • Али Вонг ("Грызня")

Лучшие актер или актриса второго плана в мини-сериале

  • Мэттью Макфэдиен ("Наследники")
  • Элизабет Дебики ("Корона")

Лучший мультфильм

  • "Мальчик и птица" (Хаяо Миядзаки)

Лучшая песня

Лучший оригинальный саундтрек

  • "Оппенгеймер" (Людвиг Горанссон)

Лучшее кинематографическое/прокатное достижение

 
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