В Архангельске представили киноальманах по книгам современных северных писателей

Показ прошел в студии филиала Российского общества "Знание" в области

АРХАНГЕЛЬСК, 25 июля. /ТАСС/. Премьеру киноальманаха для детей и молодежи "Север, я люблю тебя!" по произведениям современных северных писателей представили в Архангельске, рассказала ТАСС руководительница проекта, директор НКО "Поморский культурный фонд "Берегиня" Тамара Статикова. Показ состоялся в студии филиала Российского общества "Знание" в Архангельской области.

"Это не просто показ фильмов - это результат масштабного образовательного проекта в рамках VIII Международного кинофестиваля Arctic open, который объединил сценарную мастерскую для профессиональных драматургов и киношколу "Север" для детей и подростков из Архангельска, Няндомы, Котласа и Коряжмы. Одной из задач проекта было показать, что северная литература - это не только Писахов, Шергин или Абрамов, но и множество современных, понятных детям текстов, которые заслуживают выхода на экран", - сказала Статикова.

Новеллы созданы по книгам Светланы Макарьиной, Елены Калинкиной и Павла Кренева. Их тексты стали основой для короткометражек "Походни" (Архангельск), "Ходунки" (Няндома), "Звездочка моя ясная" (Котлас и Коряжма) о дружбе, любви, взрослении, памяти и родных людях. Участниками сценарной части проекта стали профессиональные драматурги Наталья Бондарь, Марина Дадыченко, Любовь Стрижак и Валерия Темкина из Екатеринбурга, Тюмени и Санкт-Петербурга. Юные кинематографисты три месяца осваивали онлайн профессии от гримера до оператора, от актера до продюсера. В июне 2025 года детские киногруппы работали на съемочных площадках в своих родных городах.

"Походни" - история про находчивую девочку Фросю и ее не менее находчивую бабушку. Съемки проходили на острове Кегостров в дельте Северной Двины. Все осложнялось непростой погодой: пришлось менять график, переносить сцены. Например, в первый день планировалась массовая сцена, но из-за дождя пришлось перестраивать план. Новеллу "Ходунки" снимали в Няндоме, это трогательная история о потере и о том, как поддержка близких и сила семьи помогают пережить самое тяжелое. А картина из двух частей "Звездочка моя ясная" - это фильм о первой любви, ее снимали в Котласе и Коряжме.

Главным наставником выступила режиссер и педагог, обладатель национальной кинопремии "Золотой орел - 2023" Татьяна Жукова.

Образовательный проект "Кинослово" поддержан губернаторским центром Архангельской области. Образовательная программа входит в проект "Киноархипелаг: cоциокультурный проект VIII Международного кинофестиваля Arctic open", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Министерства культуры Архангельской области.