Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса ММКФ-2019

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Южнокорейский режиссер, обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля за триллер "Пьета" Ким Ки Дук стал председателем жюри основного конкурса 41-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ), который пройдет с 18 по 25 апреля.

Об этом во вторник сообщил журналистам куратор программ "Восемь с половиной фильмов" и "Век кино стран Балтии", член отборочной комиссии фестиваля Петр Шепотинник на круглом столе, посвящённом внеконкурсным программам.

"Ким Ки Дук стал председателем жюри фестиваля в этом году", - сказал он.

Шепотинник отметил, что организаторы подготовили ретроспективу режиссёра Мишеля Девиля. "Мы сделали ретроспективу замечательного французского режиссёра Мишеля Девиля. Мы очень гордимся тем, что нам удастся показать на пленке фильм "Досье на 51-го", всего в эту ретроспективу войдет 13 картин". <...> Ещё одну ретроспективу мы посвятили столетию ВГИКа, сосредоточившись на операторской работе. В нее войдут малоизвестные картины очень известных операторов", - отметил он.

Программный директор фестиваля Кирилл Разлогов отметил, что фильмы документальной программы фестиваля теперь получили "оскаровский" статус. "Документальная программа Московского фестиваля вошла в число тех программ, из которых отбираются фильмы на премию Американской киноакадемии. Это очень важно, и я хотел бы, чтобы то же самое произошло и с короткометражным конкурсом", - подчеркнул он.

Будущий ММКФ будет уже 41-м по счету, как обычно, помимо основной конкурсной программы кинофестиваль организует конкурсы документального кино и короткого метра, ретроспективы и показы знаковых зарубежных фильмов. "Программа фестиваля на 80% завершена, структура не изменилась по сравнению с тем, что было в прошлом году. В центре - конкурсная программа, дальше, тоже состоит из международных премьер этого года", - отметил Разлогов.

О фестивале

Московский кинофестиваль впервые прошел с 21 февраля по 1 марта 1935 года под названием "Советский кинофестиваль в Москве". В 1972 году мероприятию была присвоена аккредитация высшего класса "A" Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров.

В 1995 году было объявлено, что киносмотр станет ежегодным, однако в 1996 и 1998 годах фестиваль не проводился. В 1999 году его президентом стал режиссер Никита Михалков, с этого момента ММКФ проходит каждый год.