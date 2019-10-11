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Фильм "Джокер" за девять дней проката собрал в России более 1 млрд рублей

Картину посмотрели более 3,5 млн жителей РФ
Исполнитель главной роли в картине Хоакин Феникс Jordan Strauss/Invision/AP
Описание
Исполнитель главной роли в картине Хоакин Феникс
© Jordan Strauss/Invision/AP

МОСКВА, 12 октября. /ТАСС/. Фильм "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса собрал в российском прокате с 3 октября более 1 млрд рублей. Об этом свидетельствуют в субботу данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

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После выхода на российские экраны лента заработала около 1 млрд 13 млн рублей. Из них за первые выходные фильм собрал почти 634 млн рублей.

Отмечается, что с начала проката в России картину посмотрели более 3,5 млн зрителей.

Ранее сообщалось, что в США в первый уикенд проката фильм собрал рекордные для октября $93,5 млн.

Картина рассказывает историю Джокера - главного врага супергероя Бэтмена из комиксов издательства DC Comics. 7 сентября "Джокер", главную роль в котором исполнил трехкратный номинант на премию "Оcкар" Хоакин Феникс, удостоился "Золотого льва Святого Марка" 76-го Венецианского кинофестиваля. Критики прочат этой работе, которая никак не связана с предыдущими фильмами о Бэтмене, номинацию на "Оскар".

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