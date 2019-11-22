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Неделя российского кино стартовала в Буэнос-Айресе

В программу фестиваля вошли 14 фильмов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 ноября. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Неделя российского кино стартовала в четверг в аргентинской столице. В программу фестиваля вошли 14 фильмов современных режиссеров из России.

"Для нас очень важно показать аргентинскому зрителю новое российское кино, показать, что российский кинематограф развивается, завоевывает новые вершины", - сказал корреспонденту ТАСС директор фестиваля Дмитрий Давиденко.

По его словам, организаторы постарались включить в программу "лучшие фильмы за последние два года, среди которых - участники международных и российских кинофестивалей". Открылась неделя кино показом фильма "Тренер" (2018) Данилы Козловского, который аргентинской публике представила российская актриса Ирина Горбачева, сыгравшая одну из ролей в фильме. В рамках фестиваля жители Буэнос-Айреса также смогут увидеть, в частности, ленты "Дылда" (2019) Кантемира Балагова, "Большой" (2016) Валерия Тодоровского и "Аритмия" (2017) Бориса Хлебникова.

В субботу в кинотеатре "Синеполис" покажут фильм "Про Любовь. Только для взрослых" (2017), презентацию которого проведет российский актер Александр Паль. В программу фестиваля вошли и более коммерческие работы, такие как фантастическая кинолента "Черновик" (2018) и мультфильм "Фиксики. Большой секрет" (2017). "Я надеюсь, что аргентинский зритель найдет темы, которые ему тоже интересны. Российский кинематограф интернационален, так что я думаю, что и авторские фильмы, и коммерческое кино будут понятны", - отметил Давиденко.

Он признал, что российские фильмы практически не выходят в аргентинский прокат. "Очень сложно пробиться на рынок другой страны. Если фильм завоевывает какие-то призы в Каннах, Берлине или Венеции, у него есть шанс попасть в зарубежный кинопрокат. Фильмы, у которых нет таких достижений, очень редко добиваются этого", - добавил директор фестиваля.

Завершится фестиваль, организованный при поддержке Министерства культуры РФ, Россотрудничества, а также киностудий "Мосфильм" и "Ленфильм", 27 ноября.

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