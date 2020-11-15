Рогозин сообщил о сокращении аппарата Роскосмоса на 100 человек

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Зарплаты менеджмента Роскосмоса снижены на 15-20%, при этом численность аппарата госкорпорации сокращена на 100 человек. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Сейчас у нас режим максимальной экономии, урезаны на 15-20% раздутые в прошлые годы зарплаты менеджмента, на сто человек сокращен аппарат госкорпорации", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По словам главы госкорпорации, также сейчас идет сокращение аппарата Объединенной ракетно-космической корпорации со 100 до 15 человек. ОРКК - предприятие, которое является центром компетенций по диверсификации ракетно-космической отрасли. В октябре там сменился гендиректор, сейчас корпорацию возглавляет Сергей Гуреев.

В октябре 2019 года Дмитрий Рогозин, выступая на отчетной конференции Российской академии космонавтики им. К. Э. Циолковского, заявил, что Роскосмос ведет сокращения сотрудников, не имеющих отношения к производственному потенциалу предприятий ракетно-космической отрасли.