Луна не помешает наблюдению пика звездопада Леониды в ночь на 17 ноября

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Условия для наблюдения пика метеорного потока Леониды, ожидаемого после полуночи вторника, 17 ноября, будут благоприятными для россиян и не ухудшатся из-за света Луны. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Московского планетария.

"Луна, недавно прошедшая фазу новолуния, всю ночь будет находиться под горизонтом и не помешает наблюдению метеоров Леонид. В 2020 году в ночь пика ожидается до 15-20 метеоров в час. Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 км/с", - сказали ТАСС в планетарии.

Звездопад назван в честь созвездия Льва, где располагается радиант метеорного потока. Леониды рождены остатками кометы 55P/Темпеля - Туттля, которая каждые 33 года приближается к Солнцу, и отличаются быстрыми метеорами белого цвета.

Интенсивность потока меняется из года в год. Каждые 33 года поток усиливается. К примеру, в 1966 году в течение часа наблюдалось до 10 тыс. метеоров - около 30 падающих звезд в секунду. В ближайшее десятилетие ученые прогнозируют пики активности звездопада в пределах 15-20 метеоров в час.