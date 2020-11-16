Глава NASA высоко оценил партнерство космических ведомств США и Японии со SpaceX

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Запуск пилотируемого корабля Crew Dragon с четырьмя астронавтами на борту к Международной космической станции (МКС) является примером успешного сотрудничества космических ведомств США и Японии с компанией SpaceX Илона Маска. Уверенность в этом выразил в воскресенье на пресс-конференции директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн. Трансляция велась на сайте ведомства.

"Очередной исторический вечер. Я бы хотел поблагодарить команды NASA и SpaceX за то, что они вновь продемонстрировали пример отличной работы, - подчеркнул Брайденстайн. - Главным достижением стало то, что от разработки и тестирования мы перешли к рабочим запускам".

"Я также хотел бы выразить благодарность нашим партнерам в Японии, - продолжил он. - Япония - замечательный партнер для США, и мы крайне признательны за то, что эта страна присоединилась к нам в рамках [пилотируемой] миссии Crew-1". Брайденстайн также отметил, что нынешний полет Crew Dragon "впервые был сертифицирован Федеральным авиационным управлением США".

"От лица всего Японского агентства аэрокосмических исследований [JAXA] я бы хотел выразить признательность всем, кто работал над запуском в условиях пандемии нового коронавируса, - указал в свою очередь директор подразделения пилотируемых полетов ведомства Хироси Сасаки. - Миссия продолжается, но я бы хотел поздравить всех с успешным запуском".

В воскресенье ракета-носитель Falcon 9 компании SpaceX с кораблем Crew Dragon стартовала к МКС с космодрома на мысе Канаверал в рамках миссии Crew-1. В состав экипажа Crew Dragon, получившего название Resilience ("Стойкость"), включены американцы Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также астронавт JAXA Соити Ногути. Стыковка с МКС намечена в понедельник на 23:00 по времени восточного побережья США (07:00 мск вторника).

Команде предстоит провести на орбите шесть месяцев. На борту станции находятся космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.