Роскосмос рассекретил документы о советской лунной программе

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Роскосмос опубликовал на своем сайте рассекреченные материалы о разработке и запуске тяжелой автоматической станции "Луна-17", которая осуществила посадку на поверхность естественного спутника Земли 50 лет назад, 17 ноября 1970 года. Из документов, в частности, следует, что неоднократные аварии с ракетами "Протон-К" могли привести к срыву лунной программы Советского Союза, поскольку с помощью этого носителя планировалось запустить "Луну-17".

Спецпроект на тему История первого искусственного объекта на Луне Рассказываем про успех "Луны-2" и последующие полеты к земному спутнику

Станция была запущена 10 ноября 1970 года, через несколько дней она вышла на орбиту Луны, затем были включены двигатели на торможение, и посадочная платформа 17 ноября мягко опустилась на поверхность спутника Земли. После первого радиосеанса и передачи в Центр управления полетом в Крыму фототелевизионной панорамы окружающей местности по команде с Земли на посадочной платформе были развернуты трапы. По ним на грунт съехал "Луноход-1" - первая в мире телеуправляемая передвижная научная лаборатория. Это было уже третье поколение советских автоматических "лунников". "Луноход-1" проработал до 30 сентября 1971 года, что на три месяца превысило запланированный срок. За 301 сутки 6 часов 37 минут аппарат преодолел по лунной поверхности расстояние 10 540 м, обследовав площадь в 80 тысяч квадратных метров, отработав 537 циклов определения физико-механических свойств поверхности и выполнив химический анализ лунного грунта в 25 точках. На Землю были переданы 211 лунных панорам и 25 тысяч снимков. Однако успешному запуску станции "Луна-17" предшествовало множество проблем, в том числе связанных с отставанием от графика выполнения необходимых работ по отдельным агрегатам. Также до этого состоялось несколько аварийных пусков, требовалось тщательно проанализировать каждый и выявить причины неудач. Отставание по срокам Согласно рассекреченному приказу министра общего машиностроения СССР Сергея Афанасьева от 17 ноября 1967 года, "работы по объекту Е-8 [луноход] до настоящего времени не развернуты в полном объеме и ведутся со значительным отставанием".

На эту тему Лунная программа СССР: о чем рассказали рассекреченные документы

"Головная организация по объекту Е-8 - завод им. С. А. Лавочкина - не обеспечила руководства смежными организациями и не проявила к ним достаточной требовательности при проектных завязках объекта, а также в процессе разработки технической документации", - отмечалось в приказе. Министр также отметил, что головное предприятие не полностью закончило подготовку к производству лунохода. В приказе подчеркнуто, что КБ Химмаш с отставанием на семь месяцев от установленных сроков ведет изготовление двигателей для огневых испытаний в составе двигательной установки. "Изготовление летных двигателей практически не начато", - указано в документе. Отставание по ряду изделий продолжалось и 1968 году, и в 1969 году. Уже в марте 1968 года на заседании коллегии министерства общего машиностроения (Минобщемаша) рассматривался вопрос о строительстве лунодрома в Евпатории для проведения испытаний системы дистанционного управления луноходом. Анализ неудач В одном из опубликованных документов, адресованных министру Афанасьеву, о ходе работ по луноходу от 6 мая 1969 года приведен график пусков комплекса Е-8. При этом отмечено, что экспериментальная отработка комплекса завершена, "но пуск первого объекта Е-8 был произведен 19 февраля 1969 года и закончился аварией из-за разрушения головного обтекателя на активном участке выведения". Пуски второго и третьего летных объектов Е-8 по плану должны состояться осенью, 20 октября и 18 ноября 1969 года, сообщается в документе. На заседании коллегии Минобщемаша 8 мая 1969 года обсуждался план работ по исследованию Луны, Венеры и Марса автоматическими станциями и ход работ по луноходу и станции.

На эту тему Обитаемые космические станции: путь к Луне и другим планетам

"Сроки пусков важнейших космических объектов в соответствии с постановлением ЦК КПСС и Совета министров СССР сорваны вследствие отказов в работе при предыдущих пусках носителей 8К82К ("Протон-К") в связи с аварийной работой двигателей", - отмечается в протоколе к заседанию коллегии. Предыдущий аварийный пуск "Протона-К", о котором идет речь в документе, состоялся 2 апреля 1969 года, чуть более чем за месяц до заседания коллегии. В протоколе подчеркивается, что ответственные лица должны "обратить серьезное внимание на вопросы обеспечения надежности носителя и принять необходимые меры". Примечательно и неукоснительное поручение коллегии подготовить предложения по программе освоения Луны на ближайший период, "в случае выполнения американцами в июле с. г. программы "Аполлон", имея в виду сохранение приоритета в освоении Луны за Советским Союзом". Неоднократные аварии тяжелого носителя Начало 1970 года было вновь отмечено критикой в адрес головных предприятий и смежников по лунной программе. В приказе Минобщемаша от 22 января 1970 года отмечается, что состояние дел по изготовлению и летно-конструкторским испытаниям лунохода и комплекса Е-8-5, предназначенного для доставки лунного грунта на Землю, продолжает оставаться неудовлетворительным.

На эту тему Зачем людям возвращаться на Луну? За и против пилотируемых экспедиций