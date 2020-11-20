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Япония направит еще двух астронавтов на МКС в ближайшие три года

В 2022 году на МКС отправится Коити Ваката, а в 2023 - Сатоси Фурукава

ТОКИО, 20 ноября. /ТАСС/. Япония намеревается в 2022 и 2023 году направить своих астронавтов на Международную космическую станцию. Об этом в пятницу журналистам сообщил министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда.

По его словам, в 2022 году на МКС отправится Коити Ваката, а в 2023 - Сатоси Фурукава. Оба астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) пробудут на МКС "продолжительный период времени". "Крайне волнительно, что люди нашего поколения играют столь важную и активную роль в деле освоения космоса. Мы молимся за успех развития космической отрасли нашей страны и за успех [астронавтов], чья деятельность дарит людям мечту", - приводит его слова японское общественное телевидение.

57-летний Коити Ваката является самым опытным ветераном JAXA, который провел в космосе рекордный для японских астронавтов период времени (более 347 дней).

17 ноября американский пилотируемый космический корабль Crew Dragon компании SpaceX осуществил стыковку с Международной космической станцией (МКС). В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Из них трое имеют опыт космических полетов: японец Ногути дважды летал в космос, американцы Хопкинс и Уокер - по одному разу. Для астронавта Гловера нынешний полет на орбиту стал первым.

Экипаж американского корабля на борту МКС присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции. Хопкинс, Гловер, Уокер и Ногути будут работать на МКС шесть месяцев. Они вернутся на Землю на борту Crew Dragon, который планируется приводнить у берегов Флориды.

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