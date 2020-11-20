Капсула зонда "Хаябуса-2" совершит посадку в Австралии 6 декабря

ТАСС, 20 ноября. Капсула с первичной материей Солнечной системы, собранной зондом "Хаябуса-2" на поверхности астероида Рюгу, опустится на поверхность Земли 6 декабря на тестовом полигоне Вумера на юге Австралии. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

"Сам аппарат не завершит свою миссию после доставки "шкатулки" с материей астероида Рюгу на Землю. После ее сброса начнется расширенная миссия, в рамках которой "Хаябуса-2" изучит небольшой астероид 1998 KY26, путешествие к которому займет более 10 лет. Не исключено, что мы не просто получим фотографии его поверхности, но и попробуем сблизиться с поверхностью, выстрелить в нее и сбросить резервный маячок", - говорится в сообщении.

Зонд "Хаябуса-2" в конце прошлой осени покинул орбиту астероида Рюгу, чью поверхность и недра он изучал с июня 2018 года, и в начале декабря этого года он достигнет орбиты Земли. В момент сближения с планетой он сбросит на нее капсулу, которая содержит в себе образцы первичной материи Солнечной системы.

Текущие расчеты астрономов указывают, что она упадет на юг Австралии в окрестностях тестового полигона Вумера, где ее уже ожидают специалисты из Японии и их австралийские коллеги. Последние несколько недель они просчитывали возможные траектории движения капсулы, которые помогут ученым быстро локализовать место падения и забрать образцы.

Прорабатывая эти планы, руководители миссии и JAXA приняли решение о ее расширении, так как все инструменты "Хаябусы-2" находятся в полной исправности, а баки ионных двигателей зонда еще содержат примерно половину их исходных запасов ксенона, "топлива" этих силовых установок. Летом японские астрономы рассматривали два варианта продолжения миссии, полеты к астероидам 2001 AV43 и 1999 KY26, однако в середине ноября они остановили свой выбор на последнем малом небесном теле.

Это связано как с особенностями траектории движения к нему, так и с тем, что ученых привлекает необычно высокая скорость вращения этого астероида и его рекордно малые размеры, не превышающие 30 м. Во время полета к нему астрономы планируют использовать инструменты "Хаябусы-2" для решения других научных задач, в том числе раскрытия природы загадочных скоплений пыли внутри "блина" Солнечной системы, которые вырабатывают так называемое "зодиакальное излучение".

О зонде

Зонд "Хаябуса-2" был отправлен в космос в начале декабря 2014 года для изучения, забора и возврата проб с астероида Рюгу (в переводе с японского - "Дворец дракона"). Планетологи надеются, что он впервые доставит на Землю "чистые" образцы первичной материи Солнечной системы, собранные аппаратом в середине июля прошлого года.

Сбор этих образцов зонд осуществил в два этапа. Сначала он сблизился с поверхностью астероида в феврале 2019 года в точке "Таматебако" ("Волшебная шкатулка") и выстрелил в нее пятиграммовой танталовой пулей. Через два месяца пилоты и научная команда миссии успешно реализовали вторую фазу, сбросив на Рюгу взрывпакет, чья масса составляла примерно 15 кг.

Он содержал в себе примерно 4,5 кг октогена и был устроен таким образом, что вся сила взрыва была направлена вниз, в сторону поверхности астероида. В результате этого на поверхности Рюгу возник новый кратер диаметром в 15 м. Успешно осуществив эту операцию, "Хаябуса-2" в июле прошлого года совершила еще одно сближение с поверхностью астероида, впервые в истории человечества забрав чистые образцы первичной материи Солнечной системы из рукотворного кратера.