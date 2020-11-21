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Космонавт призвал помахать рукой МКС во время пролетов станции над страной

МКС можно будет увидеть в небе над Россией с 22 ноября по 10 декабря несколько раз за ночь

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Россияне снова смогут увидеть в небе Международную космическую станцию (МКС). Космонавт Сергей Кудь-Сверчков, который сейчас находится на МКС, призвал жителей страны помахать членам экипажа рукой.

"Если в темное время суток вы видите яркую быстро летящую "звездочку" над южной частью небосклона, то знайте, что это Международная космическая станция и вы всегда можете помахать нам. Например, как это делаем мы, пролетая над вами", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в Twitter.

МКС можно будет увидеть в небе над РФ с 22 ноября по 10 декабря несколько раз за ночь. "Она видна в виде яркой звездочки, пересекающей небо с юго-запада на юго-восток", - пояснил космонавт.

Сейчас на борту МКС вместе с ним находятся еще один российский космонавт Сергей Рыжиков, астронавты NASA Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути.

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