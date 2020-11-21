SpaceX запустила метеорологический спутник нового поколения

НЬЮ-ЙОРК, 21 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в субботу осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с метеорологическим спутником Sentinel-6 нового поколения. Трансляция ведется на сайте компании.

Ракета стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья (20:17 мск).

Специалистам SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась рядом с пусковым столом на базе Ванденберг через восемь минут после старта. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Sentinel-6 является совместным проектом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США и Европейского космического агентства (ЕКА). Спутник предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана. Срок эксплуатации составляет пять с половиной лет. Бортовые инструменты обладают высоким разрешением, что позволяет аппарату вести наблюдения, например за атлантическим течением Гольфстрим и за мельчайшими участками береговой линии.

NASA и ЕКА планирует использовать данные, поступающие со спутника, для более точных прогнозов погоды, отслеживания перемещения ураганов и формирования моделей изменения климата. Парный спутник Sentinel-6B будет выведен на орбиту в 2025 году.