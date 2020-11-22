Командующий космическими операциями ВС США считает, что войну в космосе никто не выиграет

ВАШИНГТОН, 22 ноября. /ТАСС/. Космические силы США видят своей главной задачей сдерживание конфликта в космосе, в ходе которого никто не сможет победить. Такую точку зрения озвучил в субботу командующий космическими операциями Космических сил Соединенных Штатов генерал Джон Реймонд, выступая по видеосвязи в рамках форума по международной безопасности в Галифаксе.

"Ясно, что космос становится сферой военных действий. Наша главная задача как космических сил - быть способными сдержать конфликт, сдержать с самого начала в космосе, - отметил Реймонд. - Я не думаю, что кто-то победит в этой войне".

На вопрос, является ли Россия для США соперником в космосе, генерал ответил утвердительно: "Абсолютно соперник". "Мы были соперниками в космосе с самого начала, - сказал он. - У нас длинная история, даже в разгар холодной войны мы сотрудничали в области гражданского космоса".

Вместе с тем Реймонд вновь выступил с утверждением, что Россия якобы запускает спутники в непосредственной близости от американских аппаратов.

Москва неоднократно указывала на планы Вашингтона по размещению оружия в космическом пространстве. В частности, 25 февраля глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на Конференции по разоружению, заявил, что "все более реальные очертания приобретают планы США, Франции и в целом Североатлантического альянса по выводу оружия в космос". Он также отметил, что силовое противостояние в космосе еще не поздно предотвратить путем формулирования общих правил поведения.