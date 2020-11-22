SpaceX вывела на орбиту спутник для мониторинга уровня Мирового океана

НЬЮ-ЙОРК, 22 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX в субботу вывела на орбиту Земли спутник Sentinel-6 нового поколения, предназначенный для изучения Мирового океана и последствий изменения климата на планете.

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала с базы ВВС США Ванденберг (штат Калифорния) в 09:17 по времени западного побережья (20:17 мск). Примерно через 53 минуты спутник был выведен на расчетную орбиту.

Специалистам SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень носителя. Она опустилась рядом с пусковым столом на базе Ванденберг через восемь минут после старта. Многократное использование ступеней ракет позволяет компании Илона Маска удешевлять стоимость запусков аппаратов на орбиту.

Sentinel-6 является совместным проектом Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США и Европейского космического агентства (ЕКА). Спутник предназначен для отслеживания изменения уровня Мирового океана. Бортовые инструменты обладают высоким разрешением, что позволяет аппарату вести наблюдения, например, за атлантическим течением Гольфстрим и за мельчайшими участками береговой линии.

"Эта миссия является плодом глобального партнерства, которое необходимо для изучения нашей планеты. Она принадлежит всем нам", - отметил в связи с этим помощник директора NASA Томас Зурбукен. "Науке нужен долгосрочный подход, чтобы понять последствия изменения климата на планете для человечества. Экспедиция является продолжением 30 лет непрерывных исследований с борта аппаратов, обращающихся вокруг Земли", - добавил он.

Спутнику присвоено имя американского океанографа Майкла Фрайлика, возглавлявшего профильное подразделение NASA с 2006 по 2019 год. Ученый скончался в минувшем августе. ЕКА предложило назвать его именем Sentinel-6 в знак признания вклада американца в науку. NASA и ЕКА планирует использовать данные, поступающие со спутника, для более точных прогнозов погоды, отслеживания перемещения ураганов и формирования моделей изменения климата. Парный спутник Sentinel-6B будет выведен на орбиту в 2025 году.