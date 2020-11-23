SpaceX отложила на сутки запуск новой группировки спутников Starlink

НЬЮ-ЙОРК, 23 ноября. /ТАСС/. Американская компания SpaceX перенесла на понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 с 16-й по счету группировкой из 60 микроспутников Starlink. Об этом компания сообщила в воскресенье в своем Twitter.

"Запуск Starlink сегодня (в воскресенье - прим. ТАСС) отменяется. Ракета и груз в порядке", - информировала SpaceX. По информации компании, прорабатывается возможность пуска 23 ноября в 21:34 по времени восточного побережья США (05:34 мск вторника).

Ракета должна стартовать с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Первая ступень носителя ранее использовалась шесть раз: при запусках телекоммуникационных спутников Telstar 18 в сентябре 2018 года и Iridium 8 в январе 2019 года, а также для вывода на орбиту четырех группировок Starlink с мая 2019 года по август текущего года. Ступень вскоре после старта планируется в автоматическом режиме посадить на платформу в Атлантическом океане.

Сеть Starlink предназначена для обеспечения доступа в интернет за счет развертывания на околоземной орбите большого количества малых аппаратов массой до 500 кг. По оценке SpaceX, размещение на орбите в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.