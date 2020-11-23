Запуск ракеты-носителя "Ангара" перенесли на несколько дней

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5" отложен на несколько дней из-за выявления замечания во время испытаний на стартовом комплексе. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Во время испытаний на стартовом комплексе было выявлено заниженное сопротивление изоляции между вторым и третьим блоками. Запуск будет перенесен на несколько дней для выяснения причин", - отметил собеседник агентства.

При этом источник подчеркнул, что, пока "Ангара" была в техническом комплексе, замечаний не было.

В свою очередь второй источник подтвердил ТАСС, что запуск тяжелой ракеты-носителя "Ангара" может быть отложен.

В августе Роскосмос сообщил, что на космодроме Плесецк началась подготовка к летным испытаниям тяжелой ракеты-носителя "Ангара-А5". Позже источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что ее запуск с Плесецка запланирован на 28 ноября.

"Ангара" - семейство российских ракет-носителей от легкого класса до тяжелого. Новое семейство использует экологически чистые компоненты топлива. Пока было проведено только два запуска, оба с космодрома Плесецк: легкая "Ангара-1.2ПП" стартовала в июле 2014 года, первый старт тяжелой "Ангары" состоялся в декабре 2014 года.