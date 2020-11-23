"Союз-СТ" вывезут на стартовый стол космодрома Куру 25 ноября для подготовки к пуску

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Ракета-носитель "Союз-СТ-А" для запуска спутника ОАЭ Falcon Eye 2 будет вывезена на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане 25 ноября. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Вывоз ракеты "Союз-СТ-А" на стартовый стол запланирован на 25 ноября", - сообщил собеседник агентства.

По словам источника, на прошлой неделе во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Деталь уже привезли из России, ведется работа по его замене.

Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат".

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" разработана и производится в РКЦ "Прогресс" в рамках программы "Союз" в Гвианском космическом центре. Это модификация ракеты "Союз-2" этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).