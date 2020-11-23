Китай запустил ракету-носитель с аппаратом "Чанъэ-5" для доставки на Землю грунта с Луны

ВЭНЬЧАН /Китай/, 23 ноября. /ТАСС/. Китайское национальное космическое управление (CNSA) во вторник осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с космодрома Вэньчан в южной провинции Хайнань.

Ракета-носитель "Чанчжэн-5" (CZ-5) стартовала в 04:30 по местному времени (23:30 мск понедельника) в соответствии с намеченным графиком. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

"Должен отметить, что с каждым очередным запуском "Чанчжэн-5" менялся эмоциональный настрой команды наших конструкторов. Когда состоялся первый вывод этой ракеты-носителя на орбиту, мы очень беспокоились, во второй раз мы уже были поувереннее, однако потерпели неудачу. Тогда проблема носила структурный характер и возникла в процессе доработки двигателя, - объяснил заместитель главы центра управления запуском "Чанчжэн-5" Цюй Игуан. - В течение двух последующих лет мы многое усовершенствовали в конструкции этой ракеты. <…> Можно сказать, что сейчас наши технологии заслуживают абсолютного доверия. Мы полностью уверены в собственных силах, в продукте, который создали".

Он уточнил, что с 2021 года китайские технологии ракет-носителей тяжелого класса в Китае будут особенно актуальны, поскольку страна приступит к строительству собственной орбитальной станции.

Доставка грунта на Землю

Заместитель главы Центра лунных исследований и космической инженерии CNSA, официальный представитель проекта "Чанъэ-5" Пэй Чжаоюй заявил, что Китай планирует осуществить доставку лунного грунта на Землю при помощи возвращаемого автоматического аппарата в течение 23 суток с момента запуска.

"Проект по доставке лунного грунта на Землю включает 12 этапов и займет 23 [земных] суток, в том числе два дня отведены на проведение работ на лунной поверхности. Еще двое суток уйдет на состыковку [с орбитальным модулем после получения образцов]", - сообщил он на пресс-конференции.

По словам замглавы исследовательского центра, посадку на лунную поверхность планируется осуществить примерно через восемь дней после запуска аппарата. "Я считаю, что самыми сложными для нас станут этапы, на которых будет осуществляться сбор образцов, взлет с поверхности Луны, состыковка с модулем на лунной орбите, а также возвращение аппарата на Землю на повышенной [второй космической] скорости. Эти трудности нас беспокоят больше всего", - подчеркнул Пэй Чжаоюй.

Как он уточнил, Китай стремится получить образцы лунного грунта, чтобы выполнить две ключевые задачи. "Одна из них имеет научный характер: мы сможем, находясь на Земле, применить более наглядные методы, чем при реализации орбитального проекта или при осуществлении посадки [лунохода "Юйту-2" для изучения лунного ландшафта], - рассказал Пэй Чжаоюй. - В нашем распоряжении будет больший перечень оборудования и способов для осуществления анализа. Вторая цель касается технологий, которые мы в ходе выполнения проекта "Чанъэ-5" освоим еще лучше".

Помощь Гонконга

Специальный административный район Гонконг помогает материковому Китаю в реализации программы "Чанъэ-5" по доставке на Землю лунной руды и продолжит вносить вклад в космическую программу КНР., заявил Пэй Чжаоюй.

"В ходе реализации проекта "Чанъэ-5" мы получим образцы грунта как с поверхности, так и путем бурения, - сообщил он на пресс-конференции. - Программа осуществляется при сотрудничестве с Гонконгским политехническим институтом, который главным образом занимается разработкой механической руки (робота-манипулятора - прим. ТАСС)".

Пэй Чжаоюй выразил уверенность, что гонконгские ученые и в дальнейшем будут вносить активный вклад в китайскую общенациональную научно-исследовательскую программу. Он напомнил, что КНР самостоятельно осуществляет миссию по доставке на Землю лунного грунта. "Однако мы приветствуем участие специалистов со всех стран мира в работе по изучению этих образцов", - уточнил замглавы центра.

По его словам, после того как будут получены образцы, власти опубликуют официальный документ. "Международное сообщество сможет узнать о методах, при помощи которых мы планируем организовать исследовательскую работу по анализу добытого лунного грунта. В дальнейшем наши ученые сообщат, насколько полезной оказалась информация, полученная ими при его изучении", - подытожил Пэй Чжаоюй.

Космические разработки КНР

Многоступенчатая ракета-носитель "Чанчжэн-5" работает на водородном топливе и способна доставлять на низкую околоземную орбиту грузы массой до 25 тонн. Она уже использовалась пять раз: в ноябре 2016 года для запуска спутника "Шицзянь-17", затем в июле 2017 года (тогда возникла проблема в работе двигателя, которую впоследствии удалось устранить), в декабре 2019 года (ввод в эксплуатацию летательного аппарата "Шицзянь-20"), в мае текущего года (испытание прототипа пилотируемого корабля), а также в июле, когда на Марс был отправлен китайский космический зонд "Тяньвэнь-1".

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем ее перенесли на конец 2019-го, а потом - на ноябрь текущего года.

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.