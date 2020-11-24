{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В NASA надеются, что Китай поделится данными о лунном грунте с научным сообществом

В случае успеха миссии КНР станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны

ВАШИНГТОН, 24 ноября. /ТАСС/. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) надеется на то, что Китай поделится полученными по итогам миссии "Чанъэ-5" данными о лунном грунте со всем международным научным сообществом. Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении ведомства в Twitter.

"Мы надеемся на то, что Китай поделится своими данными с международным научным сообществом, чтобы улучшить наше понимание того, как устроена Луна, как это было сделано после нашей миссии Apollo и будет сделано по итогам программы Artemis, - отмечается в сообщении.

В свою очередь замдиректора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен в своем Twitter поздравил Китай с успешным запуском возвращаемого космического аппарата и также выразил надежду на то, что к образцам грунта получит доступ все научное сообщество. "Мои поздравления Китаю в связи с успешным запуском "Чанъэ-5" к Луне. Мы с нетерпением ждем того, как эта миссия по доставке образцов [грунта] обогатит международное научное сообщество", - написал он. "Луна - это удивительное место! Китай планирует стать новым членом сообщества стран, которые доставляли образцы [грунта] из космоса, и мы надеемся на то, что все получат пользу от того, что смогут изучить этот ценный груз", - добавил Цурбухен.

Ранее Китайское национальное космическое управление осуществило запуск возвращаемого космического аппарата "Чанъэ-5", который впервые в истории китайской космонавтики доставит на Землю образцы лунного грунта. В случае успеха миссии Китай станет первой за последние 44 года страной, реализовавшей проект по транспортировке геологических образцов с поверхности Луны.

Лунный аппарат "Чанъэ-5" весит 8,2 тонны и состоит из четырех модулей, предназначенных для посадки на Луну, взлета с ее поверхности, стыковки и перегрузки контейнеров с пробами на орбите, а также для возвращения на Землю. Первоначально миссия была запланирована на 2017 год, затем ее перенесли на конец 2019, а потом - на ноябрь текущего года.

Ожидается, что проект по доставке грунта станет новой вехой в развитии лунной программы КНР, поскольку позволит проверить на практике правильность стратегии Пекина по освоению Луны. Кроме того, будут получены полезные сведения, которые могут стимулировать развитие китайской космической техники.

Теги
СШАКитайКосмос
Китайская ракета "Чанчжэн-5" успешно запустила аппарат для лунной миссии
Через три недели он должен доставить на Землю образцы лунного грунта
Читать полностью