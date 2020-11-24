Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты "Союз" на стартовый стол Куру 25 ноября

МОСКВА, 24 ноября. /ТАСС/. Ракету-носитель "Союз-СТ-А" вывезут на стартовый стол космодрома Куру во Французской Гвиане в среду. Такое решение приняла Госкомиссия, сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что вывоз ракеты на космодроме Куру запланирован на 25 ноября.

"Решение о вывозе ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с разгонным блоком "Фрегат-М" и космическим аппаратом ОАЭ "Falcon Eye - 2" на стартовый комплекс принято", - написал Рогозин на своей странице в "Твиттере", уточнив, что вывоз состоится в среду в 12:30 мск.