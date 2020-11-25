Последнее в этом году полутеневое затмение Луны можно будет наблюдать только на востоке РФ

ТАСС, 25 ноября.Последнее в этом году полутеневое затмение Луны, которое произойдет 30 ноября, смогут наблюдать жители восточных регионов России. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Московского планетария.

Лунные затмения происходят в полнолуние, когда Земля оказывается на одной линии между Солнцем и Луной. Если Луна заходит в тень Земли, происходит полное затмение, а если в полутень нашей планеты, затмение называют полутеневым.

"Наблюдать за этим явлением смогут только жители восточных регионов нашей страны. Им будут доступны максимальная и частные фазы этого затмения. В Москве это затмение увидеть будет невозможно", – сказали ТАСС в планетарии.

Последнее в 2002 году полутеневое затмение произойдет в понедельник, 30 ноября. Оно продлится с 10:32 до 14:53 по московскому времени. Луна пройдет через южную часть полутени Земли и погрузится в нее на 0,85 своего диска, прогнозируют астрономы.

"При условии благоприятной погоды вблизи максимальной фазы полутеневого затмения, которая ожидается в 12:43 мск, можно будет невооруженным глазом наблюдать потемнение верхнего края лунного диска", – пояснили в планетарии.