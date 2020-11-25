Космонавт Сергей Кудь-Сверчков рассказал о впечатлениях от работы в открытом космосе

"Мне лично передвижение по поручням напомнило восхождения в горах, когда ты находишься на большой высоте, двигаешься по веревкам (или без них), перестегиваешься, думая о точках страховки и ключевых точках маршрута", - написал Кудь-Сверчков на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Для него это был первый выход в открытый космос.

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Космонавт Сергей Кудь-Сверчков сравнил перемещение по поручням во время выхода в открытый космос, который он совершил вместе с коллегой Сергеем Рыжиковым 18 ноября, с восхождением на вершину горы.

В то же время работа в тени напоминала космонавту спелеоэкспедиции и кейв-дайвинг, потому что "ничего не видно, кроме снаряжения и окружающего пространства, попадающего в пятно фонарей". Больше всего работа во время внекорабельной деятельности, добавил космонавт, походила на тренировки в гидролаборатории.

Кудь-Сверчков признался, что работать в открытом космосе трудно, но такая деятельность доставляет колоссальное удовольствие. По словам космонавта, больше всего запоминаются два момента. Первый - момент открытия люков. "Ты начинаешь выходить и понимаешь, что перед тобой буквально открывается бесконечность", отметил он. Еще один момент - ощущение полета над планетой. "Когда, защелкнув эти самые карабины, ты отпускаешь руки и висишь, ничего не касаясь, а далеко под ногами несутся облака, континенты и моря. Полет на скорости 27 000 км/ч", - добавил Кудь-Сверчков.

Также космонавту понравилась возможность взглянуть на МКС со стороны, потому что только в этот момент понятно, какая станция большая.

Российские космонавты провели вне станции 18 ноября 6 часов 47 минут. Работы по внекорабельной деятельности они выполняли в скафандрах "Орлан-МКС". За это время они проверили герметичность модуля "Поиск", переключили антенны системы связи в скафандрах "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на модуль "Поиск", заменили старый планшет в рамках эксперимента "Импакт".