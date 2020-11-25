У кандидатов в космонавты завершились госэкзамены по итогам общекосмической подготовки

МОСКВА, 25 ноября. /ТАСС/. Госэкзамены по итогам общекосмической подготовки прошли у восьми кандидатов в космонавты набора 2018 года. Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в среду.

"В Центре подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина завершился двухдневный государственный экзамен у группы кандидатов в космонавты-испытатели набора 2018 года", - говорится в сообщении.

В среду экзамен проходили Сергей Микаев, Кирилл Песков, Олег Платонов и Евгений Прокопьев. Накануне свои знания проявили Константин Борисов, Александр Горбунов, Александр Гребенкин и Алексей Зубрицкий.

Решение о присвоении звания "космонавт-испытатель" будет позже принято по итогам заседания межведомственной квалификационной комиссии.

Стартовавший в марте 2017 года 17-й набор в космонавты был открытым, заявки принимались от граждан РФ не старше 35 лет, имеющих высшее образование по инженерным, научным или летным специальностям с опытом работы. Всего было 420 претендентов. 10 августа 2018 года были оглашены результаты 17-го отбора.