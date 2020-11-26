Роскосмос намерен в начале 2021 года обсудить с NASA сроки эксплуатации МКС

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Консультации по срокам эксплуатации Международной космической станции (МКС) стартуют в начале 2021 года. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса в четверг.

В госкорпорации уточнили, сроки эксплуатации МКС зависят как от технических (техническое состояние ее модулей и расчетный ресурс), так и от политических вопросов, обсуждаемых с партнерами. "Так или иначе мы планируем в начале следующего года приступить с NASA и другими партнерами к консультациям по этим темам", - подчеркнули в Роскосмосе.

Помимо этого, Роскосмос ожидает от Ракетно-космической корпорации "Энергия" предложения по новой орбитальной станции, которые будут рассмотрены его научно-техническим советом (НТС), а затем переданы в правительство. "Роскосмос действительно ждет от РКК "Энергия" предложения и инженерную записку по новой многофункциональной орбитальной станции. Эти проекты сначала будут рассмотрены на НТС Роскосмоса, а затем доложены в правительство", - говорится в сообщении.

Ранее портал "Научная Россия" опубликовал часть выступления руководителя полета российского сегмента МКС Владимира Соловьева на заседании Совета РАН по космосу, где он заявил, что уже сейчас есть ряд элементов, которые серьезно затронуты повреждениями и выходят из эксплуатации. По его мнению, многие из них не подлежат замене. Соловьев отметил, что после 2025 года прогнозируется лавинообразный выход из строя многочисленных элементов на борту МКС, а дальнейшее финансирование станции он оценил в 10-15 млрд рублей.

Также Соловьев представил проект российской орбитальной служебной станции, которая в настоящий момент разрабатывается в РКК "Энергия". Предполагается, что она будет состоять из трех-семи модулей, которые смогут работать как в беспилотном режиме, так и с экипажем от двух до четырех человек.