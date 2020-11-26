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Рогозин считает, что МКС списывать пока рано

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Роскосмос ведет мониторинг состояния Международной космической станции (МКС), но в целом, несмотря на превышение срока службы отдельных модулей, списывать ее рано. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Конечно, некоторые модули МКС значительно превысили установленный срок их службы (15 лет), и мы ведем мониторинг их технического состояния. Но, думаю, списывать станцию еще рано", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

Глава Роскосмоса также отметил, что прорабатываемая в РФ новая орбитальная станция должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов.

"При этом подтверждаю, что нашими предприятиями ведется анализ дальнейших перспектив пилотируемой космонавтики и разрабатывается концепция многофункциональной станции (национальной или как вариант с международным участием). Она должна иметь функции ремонта и дозаправки космических комплексов и стать своеобразным космическим стартовым комплексом для кораблей дальних экспедиций", - написал он.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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