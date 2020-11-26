Эскизный проект комплекса "Байтерек" подготовят к маю 2021 года

МОСКВА, 26 ноября. /ТАСС/. Эскизный проект совместного российско-казахстанского космического ракетного комплекса "Байтерек" планируется подготовить к маю 2021 года. Об этом сообщил гендиректор одноименного казахстанско-российского предприятия Куат Мустафинов.

"Именно эти данные [результаты рекогносцировочных работ] будут основой для эскизного проекта КРК "Байтерек", который планируется подготовить к маю 2021 года", - сообщил Мустафинов в интервью агентству Казинформ.

Гендиректор предприятия отметил, что в состав рекогносцировочной комиссии вошли несколько десятков специалистов Роскосмоса и Казкосмоса. Они осмотрели объекты КРК "Зенит-М" (стартовой площадки), в частности, определили техническое состояние зданий и сооружений, подготовили предложения по их модернизации и внесли в акты техсостояния.

В конце октября глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин подписали протокол о внесении изменений и дополнений в соглашение о проекте космического ракетного комплекса "Байтерек". Также гендиректором АО "ЦЭНКИ" Андреем Охлопковым и Мустафиновым был подписан контракт на оказание услуг по созданию комплекса.

В 2018 году был подписан протокол о внесении изменений в соглашение правительств Казахстана и России о создании на Байконуре комплекса "Байтерек" от 22 декабря 2004 года. Он определяет обязанности сторон по проекту, вывод из аренды и передачу казахстанской стороне объектов наземной космической инфраструктуры комплекса "Зенит-М" для модернизации.

Казахстан отвечает за создание наземной инфраструктуры путем модернизации КРК "Зенит-М". Россия разрабатывает ракеты-носители "Союз-5" и "Союз-6", которые планирует запускать оттуда. Первый старт запланирован на четвертый квартал 2023 года. Стартовый комплекс получит название "Назарбаевский старт".