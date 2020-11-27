Новым главой дирекции космодрома Восточный назначен Андрей Новиков

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков. Об этом сообщили ТАСС в Роскосмосе.

"В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ "Дирекция космодрома "Восточный" назначен Новиков Андрей Васильевич", - отметили в госкорпорации.

Как уточнили в Роскосмосе, Новиков имеет большой практический опыт в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила об аресте главы космического центра "Восточный" Романа Бобкова. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрием Фоминцевым в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный. В пресс-службе Роскосмоса сообщили ТАСС, что госкорпорация не комментирует эту информацию.

Позже в Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Андрею Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.