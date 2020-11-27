Корабль Dragon состыкуется с МКС 6 декабря

ВАШИНГТОН, 27 ноября. /Корр. ТАСС Григорий Сапожников/. Американская компания SpaceX осуществит запуск корабля Dragon с грузом для Международной космической станции (МКС) 5 декабря. Об этом говорится в сообщении Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

"SpaceX планирует запустить 21-й коммерческий груз на МКС 5 декабря в 11:39 (19:39 мск - прим. ТАСС). Корабль доставит [оборудование] для научных исследований, запасы продовольствия и технику для NASA, - отметили в управлении. - Прибытие на МКС ожидается 6 декабря, корабль автоматически пристыкуется к модулю Harmony с астронавтами NASA Кэтлин Рубинс и Виктором Гловером".

По данным агентства, на борт космического судна загрузят критически важные материалы, необходимые для проведения более чем 250 исследований, которые предстоит провести 64 и 65-му экипажу станции. Кроме того, грузовой корабль доставит так называемый воздушный шлюз NanoRacks, который будет использоваться для развертывания спутников и выхода астронавтов в открытый космос.

Dragon проведет на орбите около месяца, после чего с обратным грузом вернется на Землю.

17 ноября пилотируемый корабль Crew Dragon осуществил стыковку с МКС. В состав экипажа миссии Crew-1 вошли астронавты NASA Майкл Хопкинс, Виктор Гловер, Шэннон Уокер и представитель Японского агентства аэрокосмических исследований Соити Ногути. Экипаж присоединился к россиянам Сергею Рыжикову (командир МКС-64), Сергею Кудь-Сверчкову и американке Кэтлин Рубинс, которые несут вахту на станции с 14 октября 2020 года в составе 64-й основной экспедиции.