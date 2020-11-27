Генеральные испытания "Союза" на космодроме Куру прошли успешно

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральные испытания ракеты-носителя "Союз-СТ-А" на космодроме Куру прошли успешно, замечаний не выявлено. Об этом сообщил ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Генеральные испытания ракеты "Союз-СТ-А" на космодроме Куру прошли. Замечаний нет", - сообщил собеседник агентства.

В понедельник источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Источник в ракетно-космической отрасли пояснил ТАСС, что на прошлой неделе во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России.

Во вторник Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат".