Российский спутник "Канопус-В" и индийский аппарат опасно сблизились в космосе

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Российский спутник дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" опасно сблизился с индийским аппаратом CARTOSAT 2F. Об этом сообщили в пятницу в Роскосмосе.

"27 ноября 2020 года в 04:49 по московскому времени произошло опасное сближение с российским космическим аппаратом "Канопус-В" действующего индийского спутника CARTOSAT 2F массой более 700 кг", - отметили в Роскосмосе.

Согласно расчетам главного информационно-аналитического центра автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве ЦНИИмаш, минимальное расстояние между российским и иностранным спутниками составило 224 метра.

Развертывание группировки спутников "Канопус" началось запуском 22 июля 2012 года первого аппарата, который был рассчитан на пятилетнюю работу, но продолжает успешно функционировать седьмой год. В июле 2017 года развертывание группировки продолжилось запуском аппарата "Канопус-В-ИК". 1 февраля 2018 года группировка пополнилась спутниками "Канопус-В" № 3 и № 4. 27 декабря 2018 года были выведены на орбиту и передали свои первые снимки спутники дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" № 5 и № 6.

Спутники массой 465 кг запускаются на солнечно-синхронную орбиту высотой около 510 км. Срок активного существования аппаратов составляет пять лет.