И. о. гендиректора ЦЭНКИ назначили Руслана Мухамеджанова

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Руслан Мухамеджанов назначен исполняющим обязанности генерального директора Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Об этом говорится в сообщении Роскосмоса, распространенном в пятницу.

В госкорпорации отметили, что совет директоров ЦЭНКИ принял решение освободить от занимаемой должности генерального директора Андрея Охлопкова с 27 ноября. "И. о. генерального директора ЦЭНКИ стал Руслан Мухамеджанов", - добавили в Роскосмосе.

Мухамеджанов работает в ЦЭНКИ с 2000 года. С 2013 года являлся директором филиала ЦЭНКИ - Научно-исследовательского института стартовых комплексов имени В. П. Бармина.

Ранее в Роскосмосе сообщили, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.

До этого был арестован глава космического центра "Восточный" Роман Бобков. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрием Фоминцевым в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.

Как сообщили ТАСС в Роскосмосе, новым главой дирекции космодрома Восточный вместо уволенного Евгения Рогозы назначен Андрей Новиков.