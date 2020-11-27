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Рогозин объяснил увольнение главы ЦЭНКИ невыполнением в срок стратегически важного задания

Как отметил глава Роскосмоса, ракетно-космическая отрасль требует жесточайшей дисциплины

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Центра эксплутатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) Андрей Охлопков был уволен из-за невыполнения в срок стратегически важного задания. Об этом сообщил в пятницу глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"На самом деле, я с людьми тяжело расстаюсь. Но такая отрасль, как ракетно-космическая, требует жесточайшей дисциплины, и если мне кто-то из руководителей обещает выполнить в названный им самим срок стратегически важное задание и этого не делает, мне приходится с ним расстаться", - написал Рогозин на своей странице в Facebook.

По его словам, Роскосмос слишком долго находился в расслабленном состоянии, "заснул на лавочке", а теперь проснулся и начал догонять вырвавшихся вперед конкурентов". Рогозин подчеркнул, что есть уверенность в том, что госкорпорация догонит конкурентов, "это станет возможным только тогда, когда все ответственные за дело руководители проектов будут друг перед другом и передо мной слово держать".

Ранее в госкорпорации сообщили, что совет директоров ЦЭНКИ принял решение освободить Охлопкова от занимаемой должности с 27 ноября.

В октябре в Роскосмосе сообщили, что Рогозин уволил гендиректора ФКУ "Дирекция космодрома Восточный" Евгения Рогозу и объявил выговоры гендиректору ЦЭНКИ Охлопкову и главному инженеру этой организации Владимиру Жуку.

До этого был арестован глава космического центра "Восточный" Роман Бобков. Следствие обвиняет его вместе с главным инспектором 119-го отдела государственного архитектурно-строительного надзора Минобороны Дмитрием Фоминцевым в махинациях со сдачей водозаборных сооружений на космодроме Восточный. 25 ноября Благовещенский городской суд Амурской области сообщил об аресте Жука.

Теги
Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
И. о. гендиректора ЦЭНКИ назначили Руслана Мухамеджанова
Ранее эту должность занимал Андрей Охлопков
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