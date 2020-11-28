Запуск ракеты "Союз-СТ-А" с космодрома Куру запланирован на 29 ноября

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане пока планируется на завтра, перенос возможен только по погодным условиям. Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Пуск состоится в ранее установленные сроки, то есть завтра рано утром. Перенос возможен только из-за погодных условий, но пока идем на завтра", - написал Рогозин на своей странице в Twitter.

Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что генеральные испытания ракеты-носителя "Союз-СТ-А" на космодроме Куру прошли успешно, замечаний не было. В понедельник источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Источник в ракетно-космической отрасли пояснил, что на прошлой неделе во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России.

Во вторник Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 29 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат".