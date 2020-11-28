Пуск ракеты "Союз" с космодрома Куру перенесли на сутки

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на сутки - на 30 ноября. Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в субботу.

"В ГКЦ (Гвианском космическом центре - прим. ТАСС) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты-носителя - прим. ТАСС) 30.11.2020 в 04:33 мск", - написал Рогозин в Twitter.

Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что генеральные испытания ракеты-носителя "Союз-СТ-А" на космодроме Куру прошли успешно, замечаний не было. В понедельник источник сообщил ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска с Гвианского космического центра (Куру). Источник в ракетно-космической отрасли пояснил, что на прошлой неделе во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены была доставлена новая деталь из России.

Во вторник Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Старт ракеты-носителя "Союз-СТ-А" запланирован на 30 ноября. Российская ракета должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск неоднократно переносился из-за замечаний к разгонному блоку "Фрегат".