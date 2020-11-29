В Arianespace подтвердили запуск "Союза" 30 ноября с космодрома Куру

ПАРИЖ, 29 ноября. /ТАСС/. Компания Arianespace подтвердила запуск ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру во Французской Гвиане 30 ноября (по московскому времени). Соответствующее коммюнике компания распространила в субботу.

"29 ноября (30 ноября мск - прим. ТАСС) Arianespace осуществит с космодрома во Французской Гвиане свой восьмой запуск в этом году" , - говорится в сообщении. В компании подчеркнули, что эта миссия станет третьей осуществленной в 2020 году с помощью ракеты-носителя "Союз".

Согласно коммюнике компании, старт ракеты запланирован на 04:33 по московскому времени (29 ноября 22:33 по времени во Французской Гвиане).

В Arianespace также отметили, что запуск будет транслироваться на сайте компании.

Ранее о переносе запуска ракеты-носителя на сутки сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. "В ГКЦ (Гвианском космическом центре - прим. ТАСС) принято решение на продолжение подготовки и пуск РКН (ракеты-носителя - прим. ТАСС) 30.11.2020 в 04:33 мск", - написал Рогозин в Twitter.

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