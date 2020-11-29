В ночном небе над Японией засняли болид

ТОКИО, 29 ноября. /ТАСС/. Особо яркая падающая звезда, также именуемая болидом, была зафиксирована в ночном небе на западе Японии в ночь с субботы на воскресенье. Об этом в воскресенье сообщил телеканал NHK.

Многочисленные видеозаписи феномена также появились в японском сегменте Twitter и Facebook. Оставляя за собой хвостообразный след, болид несколько секунд движется по направлению к Земле, после чего взрывается яркой вспышкой в небе. "Судя по яркости вспышки, этот болид можно отнести к так называемому классу полной луны", - приводит японское общественное телевидение слова специалиста городского музея Хирацука, специализирующегося на болидах.

Японские эксперты также выражают мнение, что на основе анализа имеющихся видео можно определить траекторию его полета, что, возможно, позволит установить его происхождение.