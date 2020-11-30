Рогозин сообщил о переносе старта ракеты-носителя "Союз" из-за непогоды

МОСКВА, 30 ноября. /ТАСС/. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что старт российской ракеты-носителя "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 с космодрома Куру во Французской Гвиане перенесен на день из-за непогоды.

"Перенос на завтра по метеоусловиям в Куру", - написал он в понедельник на своей странице в Twitter.

Ранее запуск ракеты-носителя был запланирован на 29 ноября. Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин проинформировал в субботу, что старт перенесен на 30 ноября. При этом в пятницу источник в ракетно-космической отрасли сообщил ТАСС, что генеральные испытания "Союз-СТ-А" на космодроме Куру прошли успешно, замечаний не было.

В начале прошлой недели источник рассказал ТАСС, что специалисты Роскосмоса обнаружили технические неполадки при подготовке пуска в Гвианском космическом центре. Собеседник пояснил, что ранее во время испытаний в монтажно-измерительном комплексе была выявлена негерметичность электропневмоклапана. Для его замены доставили новую деталь из России. Во вторник Рогозин подтвердил информацию об обнаружении бракованного клапана в ракете "Союз" на космодроме Куру и предотвращении аварии при ее запуске.

Носитель "Союз-СТ-А" разработан и производится в ракетно-космическом центре "Прогресс" в рамках программы "Союз", реализуемой во Французской Гвиане. Это модификация ракеты "Союз-2" этапа 1а, адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка).