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Посадочный модуль китайского аппарата "Чанъэ-5" готовится к прилунению

Ранее он отделился от орбитального

ПЕКИН, 30 ноября. /ТАСС/. Посадочный модуль китайского автоматического космического аппарата "Чанъэ-5" в понедельник отделился от орбитального и начал готовиться к посадке на Луну. Об этом сообщило Китайское национальное космическое управление.

"Отделение произошло в 04:40 по местному времени [23:40 мск воскресенья] под контролем технических специалистов из Пекинского центра управления полетами", - отмечается в тексте.

После этого орбитальный комплекс, в состав которого входит возвращаемая капсула, останется на лунной орбите на высоте около 200 км от поверхности, в то время как посадочный модуль начнет совершать маневры для подготовки к посадке.

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