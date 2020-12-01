Старт ракеты "Союз" с космодрома Куру отложен до 2 декабря

ТАСС, 1 декабря. Российская ракета-носитель "Союз-СТ-А" со спутником ОАЭ Falcon Eye 2 не смогла стартовать в понедельник (ночь вторника мск) с космодрома Куру во Французской Гвиане из-за технических проблем. Соответствующее заявление сделал глава корпорации Arianespace Стефан Исраэль в ходе трансляции, которая велась на сайте компании.

По его словам, в ходе подготовки к старту "возникли проблемы с передачей телеметрических данных". "Ракета-носитель и спутник в полном порядке, они будут переведены в режим ожидания. Мы повторим попытку завтра вечером точно в это же время", - сказал Исраэль.

Ранее запуск был запланирован на 29 ноября. Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил в субботу о переносе старта на 30 ноября.

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" разработана и производится в РКЦ "Прогресс" в рамках программы "Союз" в Гвианском космическом центре. Это модификация ракеты "Союз-2", адаптированная к требованиям по эксплуатации в Гвианском космическом центре в части безопасности (прием телекоманд с Земли на прекращение полета), системы телеизмерений (передатчики, работающие в дециметровом диапазоне с европейской структурой кадра телеметрии) и условий эксплуатации (повышенная влажность, морская транспортировка и другие).

Как уточнили в Arianespace, Falcon Eye 2 был создан совместными усилиями компаний Airbus Defence и Thales Alenia Space. Он станет частью системы, управляемой операторами ОАЭ, и будет выполнять две функции: поддерживать миссии Вооруженных сил страны, а также осуществлять съемку поверхности Земли для коммерческих проектов.