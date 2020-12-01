В декабре жители Земли увидят полное затмение Солнца и два звездопада

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. В декабре жители Земли смогут наблюдать солнечное затмение и два метеорных потока – Геминиды и Урсиды. Об этом пишет пресс-служба Московского планетария.

Полное затмение Солнца произойдет 14 декабря, однако на территории России его нельзя будет увидеть. Максимальная фаза затмения (1,025) ожидается в 19:13 по московскому времени.

"Полная фаза затмения продлится 130 минут и пройдет узкой полосой лунной тени по территории Чили (Чилийский озерный край) и Аргентины (аргентинский северный регион Патагонии). Частные фазы затмения будут видны в Южной Америке, Полинезии, Антарктиде и Африке", – пишет пресс-служба.

Лунная тень вступит на Землю в 17:32 мск в центральной зоне Тихого океана, вблизи Маркизских островов. Постепенно тень Луны будет смещаться к юго-востоку, увеличиваясь в размерах. Далее она пересечет восточную часть Тихого океана и в 19:00 мск вступит в Южную Америку на территории Чили. Двигаясь к востоку, тень пересечет Анды и окажется в Аргентине. Здесь в 19:13 мск наступит наибольшая фаза затмения, при которой высота Солнца над горизонтом и длительность фазы достигнут максимума.

"Лунная тень покинет материк в 19:27 по московскому времени в заливе Сан-Матиас. Далее она продолжит движение по Атлантическому океану и совсем немного не дойдет до побережья Африки. Тень покинет Землю в 20:53 по московскому времени к западу от побережья Намибии", – пояснили в планетарии.

Помимо солнечного затмения, в декабре жители Земли увидят два звездопада. Первым метеорным потоком станут Геминиды с пиком активности в ночь на 15 декабря. А в ночь на 23 декабря максимальной скорости достигнут метеоры потока Урсиды.