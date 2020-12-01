Космонавт сообщил, что члены экипажа МКС практически не замечают утечку воздуха

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Члены экипажа Международной космической станции (МКС) практически не замечают утечку воздуха, рассказал находящийся сейчас на борту станции космонавт Сергей Кудь-Сверчков.

"Для нас она [утечка] практически незаметна", - отметил Кудь-Сверчков на видео, размещенном во вторник на его странице в социальной сети "ВКонтакте".

По словам космонавта, во время тренировок на Земле отрабатывались гораздо более серьезные внештатные ситуации. "Поэтому уровень тревожности в связи с этой небольшой негерметичностью у меня нулевой", - подчеркнул он.