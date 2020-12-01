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Рогозин предположил, что пуск "Союза" с Куру отложен из-за сбоя в наземной инфраструктуре

По словам главы Роскосмоса, с ракетой и разгонным блоком "Фрегат" все в порядке

МОСКВА, 1 декабря. /ТАСС/. Очередной перенос запуска ракеты-носителя "Союз-СТ-А" с космодрома Куру может быть связан со сбоем в наземной инфраструктуре. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

"Погода была в "зеленом коридоре". Скорее всего, технический сбой в наземной инфраструктуре", - написал Рогозин на Facebook.

По словам главы Роскосмоса, с ракетой и разгонным блоком "Фрегат" все в порядке. "Но для наших стартовиков в Гвиане это тяжелая работа, поскольку снова пришлось сливать компоненты топлива", - пояснил он.

Рогозин также выразил надежду на то, что в ближайшую ночь все пройдет без сбоев. Гендиректор Роскосмоса также напомнил, что решение на пуск на космодроме Куру принимает европейская сторона.

Ракета-носитель "Союз-СТ-А" должна вывести на орбиту спутник ОАЭ Falcon Eye 2. Ранее запуск был запланирован на 29 ноября, однако был отложен на 30 ноября, затем перенесен из-за погодных условий на 1 декабря. Во вторник запуск вновь не состоялся из-за проблемы с передачей телеметрических данных, теперь он назначен на 2 декабря.

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Рогозин, Дмитрий ОлеговичРоссия
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